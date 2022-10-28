Apple опубликовала результаты четвертого квартала и всего финансового года, завершившегося 24 сентября. По итогам отчетного периода выручка Apple показала 8-процентный рост и составила $90,1 млрд. Это выше прогнозов аналитиков, и это рекордный показатель для четвертого квартала за всю историю компании. По итогам всего финансового года выручка компании составила $394,3 млрд, что на 8% выше прошлогоднего показателя.

Чистая прибыль компании в четвертом финансовом квартале составила 20,7 млрд долларов (годом ранее - 20,55 млрд долларов), по итогам всего финансового года - 99,8 млрд долларов (94,7 млрд долларов в 2021-м).

Показатели практически всех подразделений Apple (включая iPhone, Mac, услуги и носимые устройства) демонстрировали рост по сравнению с прошлым годом — за исключением iPad. Однако, несмотря на рост в годовом исчислении, выручка от продаж iPhone в четвертом квартале оказалась ниже прогнозируемых цифр.

Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале составила $42,6 млрд против $38,9 млрд в прошлом году, однако прогноз предполагал $43 млрд. Продажи компьютеров Mac выросли на 25,4%, до 11,51 млрд долларов. А вот продажи iPad упали с 8,25 до 7,17 млрд.

Прочие устройства, к которым относятся наушники AirPods и часы Apple Watch, увеличили выручку на 9,85% до $9,65 млрд, тем самым превзойдя ожидания рынка и обновив сезонный рекорд. Две трети покупателей носимых устройств Apple в минувшем квартале делали такую покупку впервые. Больше всего выросла выручка от реализации умных часов. Среди новинок Apple Watch Ultra относится к той категории носимых устройств, объёмы производства которой были ограничены дефицитом компонентов в прошлом квартале и остаются таковыми в текущем.

Выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud в июле-сентябре 2022 года увеличилась до 19,2 млрд долларов по сравнению с 18,3 млрд долларов годом ранее. Аналитики предполагали, что этот показатель составит 20 млрд долларов.

По прогнозу финансового директора Apple Луки Маэстри, продажи Mac в следующем квартале окажутся ниже, чем годом ранее. Дело в том, что в октябре 2021 года компания выпустила полностью новые MacBook Pro 14" и 16", а в этом году аналогичных по масштабности изменений в линейке не планируется.

Маэстри считает, что рекордные показатели в четвертом квартале показали способность компании эффективно работать даже в условиях экономической нестабильности. Тим Кук добавил, что если бы не сильный доллар, то Apple удалось бы по итогам прошедшего квартала увеличить совокупную выручку на двузначное число процентов.