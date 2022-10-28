Как утверждает Минг-Чи Куо, Apple планирует отказаться от механических кнопок громкости и питания на iPhone 15 Pro и Pro Max в пользу сенсорных кнопок. Аналитик напомнил, что ранее в iPhone 7 компания заменила физическую кнопку «Домой» на сенсорную.

По данным Куо, в Pro-версиях iPhone 15 на смену привычным кнопкам придет единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия.

Под правой и левой гранями корпуса будут расположены движки Taptic Engine, которые будут имитировать обратную связь на нажатие — так пользователю будет казаться, что он нажимает физические, а не сенсорные кнопки.

По словам аналитика, это изменение затронет только топовые модели серии, включая iPhone 15 Pro, Pro Max и, возможно, Ultra. Тогда как базовый iPhone 15 и версия Plus сохранят привычные кнопки.

Еще несколько лет назад ходили слухи, что Apple планировала перевести Apple Watch на сенсорные кнопки, но это изменение так и не внедрили. В то время говорилось, что твердотельные кнопки улучшат водонепроницаемость и займут меньше внутреннего пространства. Но неясно, будет ли это справедливо для iPhone, поскольку требуется достаточно места для размещения внутри еще двух модулей Taptic Engines.

Как заявил Куо, бескнопочный дизайн и переход на USB Type-C (последний уже подтвердили в Apple), станут двумя основными изменениями в следующих моделях iPhone Pro.