Сегодня состоялся официальный выход шутера с хоррор-элементами Resident Evil Village от японского издателя и разработчика Capcom для операционной системы macOS. Судя по отзывам первых опробовавших проект, релиз получился на редкость удачным.

Согласно опубликованным видео, на 16-дюймовом MacBook M1 Pro хоррор идёт со стабильными 60 fps без просадок даже в динамичных сценах.

Обозреватель с ресурса Tom's Guide запускал Resident Evil Village на 16-дюймовом MacBook Pro с процессором M1 Max и 64 Гбайт оперативной памяти. В режиме «Качество» игра выдавала около 100 кадров/с, а с масштабированием MetalFX (аналог DLSS) счётчик подскочил до 150−200 кадров/с.

Журналист также отметил, что производительность Resident Evil Village не пострадала при отключении устройства от зарядного кабеля, а сам MacBook Pro в ходе игры не шумел (вентиляторов не было слышно вовсе) и даже не нагревался. Ни то, ни другое, для обычных ноутбуков не характерно.

Выход игры на Mac стал возможен благодаря Apple, которая разработала игровой API Metal 3 и функцию масштабирования изображения в играх MetalFX Upscaling.

Игра поддерживает только компьютеры Mac с процессорами Apple M1 и M2 и macOS 12 и выше. Цена Resident Evil Village составляет 40 долларов в Mac App Store.