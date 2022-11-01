Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил новые подробности о будущих моделях MacBook Pro. Помимо одной из ключевых характеристик, он назвал и предположительную дату их релиза: если верить источнику, в этом году ожидать презентации фирменных ноутбуков уже не стоит.

"Мне сообщили, что Apple намерена представить обновленные компьютеры, в том числе 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на базе процессоров М2, в первом квартале календарного 2023 года, — рассказал инсайдер. — Компания привязала анонс новинок к релизу macOS Ventura 13.3 и iOS 16.3". Выход новых версий ПО, ожидает Гурман, состоится в период с начала февраля по начало марта 2023 года.

Этот прогноз согласуется с августовским твитом Минг-Чи Куо, в котором говорится, что Apple может выпустить новые MacBook Pro в начале следующего года. Такой же точки зрения придерживается и корейский инсайдер Lanzuk (yeux1122), он говорит, что новые MacBook Pro появятся в марте.

Косвенно эту информацию подтвердили топ-менеджеры Apple во время обсуждения недавнего финансового отчёта. Тим Кук рассказал, что «линейка продуктов Apple определена» к грядущему праздничному (и высокодоходному) периоду. Финдиректор корпорации Лука Маэстри отметил, что сравнивать итоги конца этого года с предыдущим будет затруднительно, так как в октябре прошлого года Apple выпустила MacBook Pro с M1. Из этого можно сделать вывод, что в текущем году похожих релизов не будет.

Как ожидается, обновлённые ноутбуки MacBook Pro не получат существенных изменений в дизайне. Скорее всего, их оснастят более производительными процессорами M2 Pro и M2 Max. По данным Гурмана, чип M2 Max содержит 12 вычислительных ядер и до 38 ядер GPU (против 10 и до 32 ядер соответственно в M1 Max). Выпущенный летом этого года 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro выполнен на базе чипа M2, который включает 8 ядер CPU и до 10 ядер GPU.