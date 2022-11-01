Производство iPhone на китайском заводе Foxconn в Чжэнчжоу в ноябре может сократиться на 30% из-за новых ковидных ограничений, введенных в Китае. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

По данным агенства, некоторые сотрудники завода Foxconn в китайском Чжэнчжоу недовольны политикой локдаунов и отказываются продолжать работу. В соответствии с политикой нулевой терпимости к COVID в стране, в районах, где обнаруживаются случаи заражения, фабрикам разрешают продолжить работу, но в условиях замкнутого цикла, когда рабочие обязаны жить и работать на предприятии.

В связи с этим Foxconn пытается ускорить выпуск смартфонов на фабрике в Шэньчжэне. В самой Foxconn ссылаются на воскресное заявление, согласно которому ситуация постепенно берётся под контроль и компания координирует деятельность заводов для оптимизации производства и снижения негативного воздействия на клиентов. Известно, что акции Foxconn в понедельник утром упали на 1,9% (по данным Bloomberg — уже на 2,4%).

Foxconn является крупнейшим производителем iPhone, на предприятии производится около 70% мировых поставок смартфонов, что, в свою очередь, обеспечивает 45% доходов завода.

Производственный кризис на заводе в Чжэнчжоу наступил крайне не вовремя для производителя — именно сейчас наступает осенне-зимний праздничный сезон с многочисленными подарками, который продлится до самого Нового года — на это время обычно приходится значительная часть продаж вендоров вроде Apple.