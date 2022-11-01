На YouTube-канале PhoneBuff вышло видео, в котором сравнили быстродействие трех главных флагманов 2022 года. Протестировали iPhone 14 Pro Max и Pixel 7 Pro с Galaxy Fold4.

Ранее автор уже сравнивал 14 Pro Max и Fold4 в аналогичном испытании. Тогда iPhone проиграл из-за того, что выгрузил из памяти документы в приложениях Excel и Word — правда, работал он под управлением более старой версии iOS, поэтому автор ролика надеялся на улучшение результата.

В данном случае сравнение ещё более интересно с той точки зрения, что три смартфона основаны на совершенно разных платформах, причём Tensor и Snapdragon 8 Plus Gen 1 отличаются очень сильно.

На всех смартфонах поочередно запускались по 16 одинаковых приложений. Делала это роборука для исключения человеческого фактора. Всего 2 круга — «холодный» запуск программ и повторный из оперативной памяти.

Первый круг:

iPhone 14 Pro Max: 1 минута и 59,28 секунды

Samsung Galaxy Z Fold4: 02:04,51

Google Pixel 7 Pro: 02:20,88

Второй круг:

Google Pixel 7 Pro: 0:40,02

iPhone 14 Pro Max: 0:46,14

Samsung Galaxy Z Fold4: 0:48,84

Pixel 7 Pro оказался быстрее всех по вызову приложений из памяти, но это ему не помогло. Он занял последнее место с результатом 3:10,91. Второе место по итогам двух «раундов» занял Galaxy Z Fold4 (02:53,36). Победителем оказался iPhone 14 Pro Max, справившийся с задачей за 2 минуты и 45,42 секунды.