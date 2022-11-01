Bloomberg сообщает, что из Apple продолжают уходить крупные руководители — ещё два топ-менеджера покидают кампанию. Из корпорации уходят вице-президент по онлайн-ретейлу Анна Маттиассон и директор по корпоративным информационным технологиям Мэри Демби.

Интернет-магазин был очень важным каналом продаж для Apple во время пандемии, так что в последние несколько лет компания провела унификацию своей политики и маркетинга в «цифровых» и физических витринах. Дизайн интернет-магазина был изменен в 2021 году. Вместо Маттиассон подразделением будет руководить Карен Расмуссен, ранее отвечавшая за цифровой опыт и электронную коммерцию.

Отдел Демби занимается технической инфраструктурой онлайн-сервисов и вебсайта Apple. Компания называет эту технологию «нервным центром Apple», позволяющим сотрудникам общаться друг с другом, а также с поставщиками и клиентами. Сообщается, что Демби уходит на пенсию после 30 лет работы. Кто будет руководить отделом – пока неизвестно.

Всего с начала осени Apple покинули четыре высокопоставленные сотрудницы, из которых три были вице-президентами. В октябре стало известно об отставке вице-президента по промышленному дизайну Эванс Хэнки, сменившей Джони Айва в 2019 году. При ней были выпущены линейки смартфонов iPhone 12, 13 и 14, а также ноутбуки MacBook с чипом M1.

Кроме того, свою должность готовится покинуть руководитель службы защиты информации Apple Джейн Хорват. Она уже уведомила о своем уходе юридический отдел компании, отставка ожидается в ближайшее время.