Apple может вернуть в будущие MacBook светящийся логотип, о чем свидетельствует недавно опубликованный патент.

В патенте описано устройство с крышкой, в которую встроено частично отражающее зеркало, которое состоит из нескольких тонкопленочных слоев. Последние могут быть подобраны таким образом, чтобы пропускать видимый свет, но при этом закрывать внутренние компоненты устройства. Более того, использование различных слоев позволит менять цвет зеркала. Оно может быть светло-серым, серебристым, золотым и т.д.

Над проектом работают трое инженеров, которые присоединились к компании в 2018 году. Судя по всему, новая версия логотипа будет отличаться от оригинальной, хотя пока неясно, на какой технологической основе она будет построена.

Первым ноутбуком Mac со светящимся логотипом Apple был PowerBook G3 3-го поколения, который дебютировал в 1999 году. Через некоторое время его немного изменили — а именно, перевернули «яблоко», чтобы он правильно выглядел на открытой крышке. В 2015 году Apple начала отказываться от светящихся логотипов, и начало этому положил 12-дюймовый MacBook. В 2016 году новое поколение MacBook Pro продолжило тенденцию, и с тех пор Apple не выпускала ноутбуки Mac со светящимся логотипом.