Сообщения о предстоящем удалении каталога цветов Pantone из программных продуктов Adobe из-за изменения схемы его лицензирования появлялись достаточно давно. Изначально он должен был исчезнуть из Photoshop, Illustrator и InDesign в марте этого года, позднее дата удаления перенеслась на август, но реальные изменения наступили только сейчас.

Теперь пользователям графических редакторов Adobe придётся отдельно оплачивать лицензию на цвета Pantone, или же в PSD-файлах они попросту превратятся в чёрный. Adobe объясняет нововведения изменениями в условиях сотрудничества с Pantone.

Чтобы вернуть цвета, необходимо установить плагин Pantone Connect for Creative Cloud и приобрести дополнительную подписку — за 15 долларов в месяц или 90 долларов в год. Для россиян проблема усложняется тем, что Adobe не принимает к оплате российские банковские карты.

Графические дизайнеры и эксперты из Print Week выяснили, что пока что при открытии в старых версиях, например Illustrator, ошибки с переводом в чёрный цвет не возникает, так как там не удалены ещё большинство цветов Pantone. Там же пользователи могут попробовать сделать резервную копию своих библиотек Pantone, а затем повторно импортировать их при обновлении программного обеспечения Adobe, чтобы обновить их. В системе Adobe цвета Pantone хранятся в виде файлов формата ACB, как и остальные цвета для Photoshop. Также пользователи могут скопировать значения метаданных диапазона Pantone, которые они ранее использовали. Но эта опция доступна профессиональным дизайнерам, которые знают, как работать с расширенными настройками приложений в Adobe Creative Cloud.