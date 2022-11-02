Apple представила свой первый настольный компьютер с 27-дюймовым Retina-дисплеем в октябре 2014 года. По сравнению с предшественником он предлагал огромный скачок в разрешении экрана — с 2560×1440 пикселей до 5120×2880, а также улучшения контрастности, точности цветопередачи и углов обзора. Из коробки он работал на OS X 10.10 Yosemite, а последней официально поддерживаемой системой является macOS Big Sur.

Отмечается, что Apple обновит список устаревших iMac 30 ноября. После того, как это случится, официальные сервисные центры Apple перестанут принимать перечисленные модели на сервисное обслуживание и ремонт.