В конце ноября четыре модели iMac попадут в разряд устаревших
С конца ноября Apple прекратит поддержку четырёх моделей iMac, поскольку они попадут в официальный список устаревших устройств, сообщает издание MacRumors.
Как следует из служебной записки, направленной сотрудникам сервисных центров, которая оказалась в распоряжении журналистов MacRumors, в список устаревших устройств попадут следующие моноблоки Apple:
- iMac 21,5″ 2013 года
- iMac 27″ 2013 года
- iMac 21,5″ 2014 года
- iMac 27″ 5K 2014 года
Apple представила свой первый настольный компьютер с 27-дюймовым Retina-дисплеем в октябре 2014 года. По сравнению с предшественником он предлагал огромный скачок в разрешении экрана — с 2560×1440 пикселей до 5120×2880, а также улучшения контрастности, точности цветопередачи и углов обзора. Из коробки он работал на OS X 10.10 Yosemite, а последней официально поддерживаемой системой является macOS Big Sur.
Отмечается, что Apple обновит список устаревших iMac 30 ноября. После того, как это случится, официальные сервисные центры Apple перестанут принимать перечисленные модели на сервисное обслуживание и ремонт.
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