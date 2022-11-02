Закон о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу на территории Евросоюза 1 ноября 2022 года, может заставить Apple разрешить скачивание на iPhone приложений из сторонних источников, а не только из фирменного магазина App Store.

По словам ветерана бюрократического аппарата ЕС Жерара де Граафа, участвовавшего в принятии DMA, последствия для IT-рынка будут важными. В прошлом месяце чиновник стал главой нового представительства Евросоюза, частично открытого для разъяснения последствий принятия закона техногигантам.

«Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов или из интернета», — заявил де Грааф.

Грааф отметил, что инициатива коснётся и других сервисов Apple. Например, в ЕС могут принудить Apple разрешить установку сторонних голосовых помощников и платёжных систем в качестве альтернативы Siri и Apple Pay. Больше подробностей о готовящемся документе станет известно весной 2023 года — тогда в Евросоюзе оформят итоги обсуждения в виде законопроекта и дадут Apple шесть месяцев на его исполнение.