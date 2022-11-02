Китай из-за коронавируса ввёл локдаун на территории экономической зоны Чжэнчжоу, где находится главный завод компании Foxconn, которая является крупнейшим производителем iPhone. Всё это может серьёзно сказаться на поставках.

Завод Foxconn будет закрыт как минимум до 9 ноября. По имеющейся информации, первые случаи заражения на предприятии были зафиксированы примерно в середине октября. Сотрудникам не предоставили должного лечения, из-за чего они начали высказывать сильную обеспокоенность относительно своей безопасности. На минувших выходных люди начали массово покидать фабрику, стараясь вернуться в родные города до введения локдауна.

В заявлении Foxconn говорится, что завод будет продолжать работать в рамках «замкнутого цикла», который ограничивает контакты с внешним миром. Имеется в виду, что рабочие будут во время карантина жить на территории завода. Однако компания пока не сообщила, как планирует доставлять комплектующие на производство и вывозить готовые устройства. Есть информация, что на заводе имеются запасы деталей, но всё будет зависеть от длительности карантина.

До сих пор считалось, что в первом квартале следующего года Apple сможет отгрузить 52 млн смартфонов, но если санитарно-эпидемиологическая обстановка в Китае ухудшится, прогноз придётся снизить до 48 млн штук в лучшем случае. В годовом сравнении объёмы поставок iPhone по итогам первого квартала могут снизиться более чем на 20%.