В свежем отчёте Qualcomm рассказала инвесторам, что сохранит свои нынешние позиции в качестве основного поставщика модемов для iPhone 2023 модельного года. В прошлом году Qualcomm говорила, что рассчитывает получить лишь 20% заказов на этот компонент для новых iPhone, так как тогда считала, что Apple к 2023 году уже разработает собственный модем 5G.

В то же время в отчёте сообщается, что компания ожидает минимальный доход от продаж продуктов Apple в 2025 финансовом году. Это может указывать, что собственные модемы Apple появятся в iPhone не раньше 2025 года.

Информация о том, что Apple работает над созданием собственного 5G-модема ходят уже очень давно. Компания купила часть бизнеса Intel, связанного с производством модемов для смартфонов, в 2019 году, поэтому не секрет, что в Купертино намерены в будущем использовать в iPhone собственные модемы. На фоне успеха собственных микропроцессоров, которые уже используются в разных продуктах компании, неудивительно, что Apple хочет задействовать в iPhone свои 5G-модемы.

На каком этапе находится разработка фирменного 5G-модема Apple, сейчас неизвестно. В июне известный аналитик Мин-Чи Куо рассказывал, что Qualcomm станет эксклюзивным поставщиком модемов 5G для iPhone 2023 года после того, как Apple, вероятно, «потерпела неудачу» с разработкой собственного модема. А Марк Гурман из Bloomberg в июле сообщил, что «около года назад» прототипы модемов Apple имели проблемы с перегревом.

По слухам, iPhone 15 должен получить чип Qualcomm X70, который поддерживает скорость загрузки до 10 Гбит/с и отличается хорошей энергоэффективностью, а iPhone 16 может комплектоваться еще более продвинутым модулем с индексом X75. Ожидается, что последний будет произведен по 4-нм техпроцессу.