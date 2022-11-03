Apple сохранила лидерство в рейтинге самых дорогих брендов мира в десятый раз подряд по версии Interbrand. Стоимость бренда Apple оценивается в $482,2 млрд — это на 18% выше, чем в прошлом году.

Как следует из опубликованных данных, тройка лидеров в сравнении с 2021-м годом не претерпела существенных изменений. Только бренды, занимающие 2 и 3 места поменялись позициями. Так, бренд Microsoft "подорожал" за год на 32% (до $278,3 млрд) и сумел сместить со второй строчки Amazon ($274,8 млрд и +10% по отношению к 2021-му году).

В Interbrand отметили, что впервые за всю историю рейтинга общая стоимость всех 100 марок, попавших в список, превысила $3 трлн, составив почти $3,1 трлн, что на 16% больше прошлогоднего показателя. Как подчеркнули в агентстве, несмотря на колебания финансовых рынков на протяжении последних нескольких лет, стоимость самых сильных мировых брендов неуклонно растет.

Interbrand предъявляет к участникам рейтинга очень строгие требования, поэтому некоторые компании, например, Alibaba, в нём отсутствуют. Так, участник рейтинга должен получать не менее 30% выручки за пределами своей страны; в значительной мере быть представленным в Азии, Европе, Северной Америке и в развивающихся странах. Наконец, важным условием является открытая финансовая информация о компании, а значит, не публикующие отчётность частные игроки в рейтинге тоже не учитываются. Среди прочих критериев отмечаются перспективы прибыли на долгосрочный период плюс узнаваемость марки в крупнейших экономиках мира.