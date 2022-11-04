Apple предлагает два месяца бесплатной пробной подписки на онлайн-кинотеатр TV+ в рамках промокампании документального фильма «Селена Гомес: Я и мой мир».

Для того, чтобы активировать подарочную подписку, нужно перейти по специальной ссылке, которая будет действительна до 2 декабря 2022 года.

Подарочный код могут активировать новые подписчики и те пользователи, которые ранее отказались от пробной подписки. Предложение доступно для российских зрителей.

После этого можно пользоваться всеми возможностями Apple TV+ и просматривать весь контент в библиотеке онлайн-кинотеатра — с момента запуска в 2019 году там появилось немало достойного материала.