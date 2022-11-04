Apple начала сокращать расходы, при этом сразу несколько источники подтвердили, что набор персонала почти во всех отделах был приостановлен. Только самые важные отделы, такие как некоторые подразделения отдела исследований и разработок, продолжают набирать сотрудников, пишет агентство Bloomberg.

План по сокращению издержек начал действовать ещё до объявления итогов четвёртого фискального квартала, который завершился в сентябре. Мероприятия по снижению темпов увеличения численности персонала Apple будут проводиться и в начале следующего года, как отмечает источник. Фактически, на работу будут приниматься только специалисты, которые должны быть задействованы в исследованиях и разработках.

«Мы хотим быть вдумчивыми и принимать разумные решения, которые позволят нам продолжать разрабатывать инновационные продукты в долгосрочной перспективе», — заявила Apple журналистам Bloomberg.

Квартальный отчёт показал, что компания не сократила расходы на исследования и разработки, за весь фискальный год они выросли на 20% против 17% годом ранее. Операционные расходы в целом выросли на 17%, компания не скрывала, что в отчётном периоде продолжала нанимать инженерный персонал.