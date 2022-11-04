Apple расширяет производство новых iPhone за пределами Китая. Как стало известно Bloomberg, американская компания подключила к сборке iPhone 14 на территории Индии еще одного партнера.

Купертиновцы уже частично собирают iPhone 14 в Индии на заводах Foxconn. Теперь к ним подключится Pegatron. Компания хочет больше отстраниться от китайских производств из-за проблем с коронавирусом, который затормаживает индустрию, а также из-за напряженных отношений между США и Китаем.

На предприятии Pegatron в индийским штате Тамил Наду на конец сентября работало более 7 тыс. человек. Завод начал производство iPhone 12 в начале 2022 года. Обычно Pegatron получает заказы на модели iPhone начального уровня. Пионером же индийской сборки iPhone можно считать компанию Wistron, которая своё местное предприятие запустила ещё в 2017 году.

Несмотря на частичный перенос производства в Индию, основные сборочные цеха iPhone остаются в Китае. Главная причина, почему Apple так зависит от Китая, заключается в том, что большая часть компонентов iPhone выпускается в этой стране и доставляется прямо на сборочные цеха. Поэтому перенести производство iPhone означает, что Apple необходимо наладить логистические маршруты для поставок компонентов в другую страну, и, судя по всему, это сделать не так просто.