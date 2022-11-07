Apple работает над изменением триггерной фразы для активации голосового помощника Siri. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Как заявил Гурман, Apple ищет способ упростить обращение-триггер, поэтому в будущем пользователи будут произносить просто «Siri» вместо «Привет, Siri», чтобы помощник включился. По данным аналитика, компания работает над этим обновлением последние несколько месяцев и готовится запустить его в 2023-2024 годах.

При этом Apple предстоит «большое количество работы, связанной с обучением ИИ», так как голосовому помощнику придется распознавать одно лишь слово, произнесенное людьми с разными акцентами и диалектами. Нынешняя фраза, состоящая из двух слов, повышает шансы Siri ее распознать.

Переход на одно слово для пробуждения голосового помощника позволит Apple сравнять в этом отношении с Amazon, чей голосовой помощник Alexa уже давно пробуждается по команде «Alexa», вместо «Привет, Alexa». Это также позволит обойти Google, ведь для пробуждения голосового помощника интернет-гиганта требуется произнести «Окей, Google» или «Привет, Google». Даже Microsoft успела перейти с «Привет, Cortana» на «Cortana» в смарт-динамиках до того, как прекратила развитие собственного голосового помощника на мобильных устройствах.

Параллельно компания прорабатывает более глубокую интеграцию Siri в сторонние приложения, чтобы точнее отрабатывать пользовательские запросы. В результате помощник должен лучше понимать контекст и не выдавать неожиданные и нежелательные результаты.