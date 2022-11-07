Apple хочет упростить команду вызова Siri
Apple работает над изменением триггерной фразы для активации голосового помощника Siri. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
Как заявил Гурман, Apple ищет способ упростить обращение-триггер, поэтому в будущем пользователи будут произносить просто «Siri» вместо «Привет, Siri», чтобы помощник включился. По данным аналитика, компания работает над этим обновлением последние несколько месяцев и готовится запустить его в 2023-2024 годах.
При этом Apple предстоит «большое количество работы, связанной с обучением ИИ», так как голосовому помощнику придется распознавать одно лишь слово, произнесенное людьми с разными акцентами и диалектами. Нынешняя фраза, состоящая из двух слов, повышает шансы Siri ее распознать.
Переход на одно слово для пробуждения голосового помощника позволит Apple сравнять в этом отношении с Amazon, чей голосовой помощник Alexa уже давно пробуждается по команде «Alexa», вместо «Привет, Alexa». Это также позволит обойти Google, ведь для пробуждения голосового помощника интернет-гиганта требуется произнести «Окей, Google» или «Привет, Google». Даже Microsoft успела перейти с «Привет, Cortana» на «Cortana» в смарт-динамиках до того, как прекратила развитие собственного голосового помощника на мобильных устройствах.
Параллельно компания прорабатывает более глубокую интеграцию Siri в сторонние приложения, чтобы точнее отрабатывать пользовательские запросы. В результате помощник должен лучше понимать контекст и не выдавать неожиданные и нежелательные результаты.
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