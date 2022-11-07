YouTube удалил канал Apple WWDC Videos, содержащий сотни архивных видеороликов с прошлых конференций разработчиков Apple Worldwide Developer Conferences (WWDC). Это произошло после того, как Apple подала несколько заявлений о нарушении авторских прав.

Брендан Шэнкс, владелец канала, сообщил в Twitter, что он получил три страйка за нарушение прав, после чего его канал был навсегда удалён. Брендан пошутил по поводу актуальности действий Apple.

«Поздравляю, Apple, вы уничтожили мой YouTube-канал с сотнями видеороликов WWDC», — написал Шэнкс в своем Twitter.

Шэнкс собирал коллекцию около 2 лет, каждый ролик он самостоятельно обрабатывал и искал уникальные, которых больше нигде нет. На канале были сотни видео, многие из которых появились ещё в начале «нулевых».

Сообщается, что вместе с архивным каналом Шарксу также заблокировали его личный YouTube-блог. Он заявил о том, что сохранил исходники видео и будет постепенно заливать их на сайт Internet Archive, однако признал, что аудитория архива гораздо меньше, чем на YouTube.

Это не первый раз, когда Apple охотится за архивными данными. В 2016 году YouTube удалил канал EveryAppleVideo, содержащий архивные рекламные ролики и другие видео, относящиеся к компании. Автор Сэм Генри Голд пытался разместить данные объёмом 80 ГБ на других ресурсах и даже создал в 2020 году сайт с неофициальным архивом Apple, однако позже он так же был заблокирован.