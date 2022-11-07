Из-за ограничений по COVID-19 в китайском городе Чжэнчжоу ожидается сокращение поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, говорится в пресс-релизе Apple.

«Ограничения COVID-19 временно повлияли на основное сборочное предприятие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу. В настоящее время объект работает на значительно сниженной мощности», — говорится в сообщении.

При этом компания наблюдает высокий спрос на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Снижение поставок данных моделей может привести к тому, что клиентам придётся дольше ждать смартфоны.

Также Apple заявила, что тесно сотрудничает с поставщиками, чтобы «вернуться к нормальному уровню производства, обеспечивая при этом здоровье и безопасность каждого работника».

Reuters сообщало, что Foxconn может снизить в ноябре производство iPhone на 30% из-за ужесточившихся ковидных ограничений в Китае. Собеседник агентства рассказал, что Foxconn пытается увеличить объемы на другом заводе в Шэньчжэне, чтобы восполнить дефицит поставок.