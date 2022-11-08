Умелец из Китая пересобрал свой iPhone 13 Pro и сделал его складным. Устройство получило неофициальное название iPhone V.

В ролике, опубликованном на китайской платформе BiliBili, автор рассказал о процессе создания уникального девайса. Он подробно изучил строение других раскладушек — Galaxy Z Flip и Moto Razr, а затем разделил внутренние компоненты iPhone на две половины.

Изнутри iPhone укомплектован совсем по-другому: в нижней половине находится материнская плата с чипом и памятью, а в верхней — аккумулятор, датчики и камеры.

Шарниры использовались от Moto Razr 2020, корпус пришлось напечатать на 3D-принтере. На работу ушёл год и не один дисплей, поскольку отделить стекло от матрицы — непросто. В итоге получился полностью рабочий iPhone 13 Pro, который можно полноценно сложить вдвое. При этом камеры, Face ID и другие функции работают нормально.

Энтузиасты рассматривали разные варианты компоновки всех оригинальных компонентов смартфона от Apple в своём детище, но из-за шарнира места не хватало. Поэтому было принято решение отказаться от одного из аккумуляторов, оставив только меньший из двух ёмкостью всего 1000 мАч.

По слухам, Apple планирует выпустить свой первый девайс с гибким дисплеем в 2024, но им, скорее всего, станет iPad. Аналитики ожидают, что складной iPhone выйдет не раньше 2025 года.