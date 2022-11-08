В ряде российских магазинов электроники, а также салонах операторов сотовой связи были обнаружены подарочные карты iTunes, а также карты для пополнения кошелька для оплаты покупок в магазине PlayStation Store. Об этом сообщает «Коммерсант».

В отличие от частных продавцов, крупные ретейлеры не могут позволить себе просто торговать такими картами. Но они нашли выход –– ретейлер продаёт пользователю «консультации по активации аккаунта», а карта PlayStation или iTunes с кодом оформляется как подарок по акции. В условиях акции уточняется, что «подарки предоставляют партнеры организатора акции».

В роли организатора акции выступает «Служба добрых дел» (СДД). Компания предлагает услуги по настройке компьютеров и бытовой техники. Ранее она была частью российского подразделения ESET, но в 2017 году отделилась от него.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» представлены подарочные карты iTunes по цене 1,8 тыс. рублей при номинале 1 тыс. рублей. Как и ваучеры PlayStation в «Связном», они идут в комплекте с консультацией от СДД. Покупатели «получают то, что заявлено в описании — и доступ, и консультацию», в ближайшее время планируется ввести в ассортимент и предложения для владельцев PlayStation, сказали «Ъ» в «М.Видео—Эльдорадо».

Продавцы предлагают консультации от СДД, а не непосредственно коды пополнения, чтобы застраховать себя от претензий со стороны потребителей, отметил старший юрист Birch Legal Алексей Дарков. Покупатель не сможет вернуть деньги за карту или за оказанную услугу, если код не сработает или приведет к блокировке аккаунта, предупредил он.