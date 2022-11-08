Как сообщает MacRumors, в ближайшем будущем Apple выпустит версию iOS 16.1.1, которая исправит проблему с произвольным отключением Wi-Fi на смартфонах iPhone.

Редакция MacRumors обратила внимание, что среди посетителей их сайта появились владельцы устройств, работающих под управлением неанонсированной версии iOS 16.1.1. Журналисты предполагают, что iOS 16.1.1 – это непубличная версия, которую Apple выпустит в ближайшее время, чтобы исправить ряд проблем, появившихся в iPhone после установки iOS 16.1.

Обновление может включать в себя устранение ошибки с Wi-Fi. Баг приводит к тому, что ‌iPhone‌ пользователя случайным образом отключается от Wi-Fi, когда он находится в режиме ожидания, например, ночью.

MacRumors также предполагает, что Apple может ответить на давние жалобы пользователей с момента запуска iOS 16 в сентябре, включая сообщения о быстрой разрядке батареи, медленном поиске Spotlight и задержке анимации на моделях iPhone 14 Pro при выходе из приложений.

Также по данным инсайдера Марка Гурмана, с выходом iOS 16.1.1 на iPhone появится возможность подавать сигнал бедствия SOS через спутниковую связь.