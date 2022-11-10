Российские производители электроники обратились к правительству с просьбой повысить и ввести новые пошлины на импортную электронику. Инициатива уже обсуждалась с Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономики от 6 октября.

Вопрос введения и повышения таможенных пошлин обсуждался на совещании в Минэкономики при участии Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС), Минцифры, ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ). Для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, смартфонов, которые до сих пор пошлиной не облагались, авторы предложения хотят ввести ее в размере 5 процентов.

Источник «Ъ» рассказал, что на одном из совещаний в правительстве «несколько крупных предприятий выступили за полный запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России».

Собеседник газеты уточняет, что в Минцифры идея введения пошлин нашла поддержку, а в Минэкономики к ней пока относятся скептически. Федеральный чиновник, участвующий в обсуждениях, подтвердил, что у ведомств возникли разногласия. "В нынешних условиях повышение пошлин - неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны", - сказал он.

Введение пошли приведет к дальнейшему сокращению выбора для конечных пользователей на фоне и так опустошенного рынка и "пока не сформировавшегося процесса параллельного импорта", а также к росту цен, заявил "Коммерсанту" исполнительный директор компании diHouse (входит в группу "Ланит") Андрей Тарасов.

Ряд российских предприятий уже освоили сборку потребительской электроники. Например, «Аквариус» выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных. Yadro производит вычислительную технику, планируя выйти и на рынок потребительской электроники. Моноблоки, серверы, ноутбуки, сетевое оборудование также выпускают АО «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС» и ряд других предприятий.