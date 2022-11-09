Российская веб-версия стримингового сервиса Apple TV+ перестала открываться. На жалобы россиян обратило внимание издание Rozetked.

При попытке зайти на российский сайт сервиса появляется сообщение «Не удаётся найти запрашиваемую страницу». При этом контент Apple TV+ не отображается, даже если включить VPN.

Помимо веб-версии также не работает приложение для macOS. После запуска программы в меню не прогружается интерфейс и контент. Вместо него наблюдается загрузка, которая не прекращается даже спустя несколько минут. Мобильная версия для iPhone и iPad, а также приложения для Apple TV, Smart TV и игровых приставок PlayStation 5 функционируют без проблем.

С чем связана проблема, пока неясно. Вероятно, в работе сервиса произошёл сбой, но как отметил один из читателей Rozetked, российская версия Apple TV+ недоступна более суток.