Гарнитура смешанной реальности Apple (XR) поступит в массовое производство в марте 2023 года, сообщает портал GSMArena со ссылкой на данные Digitimes. Ожидается, что основным поставщиком устройств станет китайский контрактный производитель Pegatron.

Первое время поставки гаджета будет очень ограниченными. Информаторы издания рассказали, что Apple в первый год произведет не более 700–800 тысяч экземпляров шлема, что наверняка сделает его дефицитным. При этом ранее аналитики прогнозировали, что первичный объем отгрузок составит около 2,5 миллиона единиц.

Для производителей компонентов, которые выигрывают от количества произведённых изделий, этот заказ не будет слишком выгодным. Несмотря на невысокую рентабельность производства первой гарнитуры Apple, партнёры американской компании готовы работать над этим проектом, чтобы подтвердить свои технические компетенции и укрепить позиции в качестве производителей будущих гарнитур Apple.

AR-гарнитура должна стать самым масштабным продуктом Apple с 2015 года. По слухам, работать она будет на современном процессоре, аналогичном по производительности чипам M-серии в макбуках последних лет. Два micro-OLED экрана получат разрешение 4K, а для отслеживания движения в пространстве, жестов рук, а также направления взгляда пользователя будут применены более дюжины камер.

Apple уже зарегистрировала торговую марку Reality One , которая, как полагают, связана с её проектом гарнитуры смешанной реальности.