Apple ограничила работу AirDrop на iPhone, проданных в Китае. В новой версии iOS 16.1.1 отправлять файлы "не контактам" можно только в течение 10 минут. Функциональность добавили после того, как AirDrop стала активно использовать местная оппозиция.

По истечении 10-минутного периода система возвращается в режим, когда можно получать файлы только от контактов. Это означает, что люди не смогут получить файл из AirDrop от незнакомца, не активировав эту функцию в течение нескольких предыдущих минут.

В Bloomberg обратили внимание на то, что Apple ввела изменение после того, как выступающие против политики Си Цзиньпина граждане Китая начали использовать AirDrop для распространения агитационных материалов. В частности, китайские оппозиционеры передавали через AirDrop плакаты с антиправительственными лозунгами и карикатурными портретами генсека коммунистической партии Китая.

Ограничение базируется на аппаратном, а не на программном обеспечении, отмечает 9to5mac.com. Это значит, что обновление затронет только модели iPhone, приобретенные в материковом Китае.

Apple не прокомментировала, почему это изменение было введено в Китае, но заявила, что планирует развернуть новую функцию AirDrop во всем мире в следующем году, чтобы «избежать нежелательного обмена файлами».