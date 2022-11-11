Apple намерена потратить $450 млн на внедрение экстренных сообщений, которые можно будет отправлять при помощи спутниковой связи. Основная сумма пойдет на выплаты компании Globalstar, которая владеет группировкой космических аппаратов.

Apple не приобретает долю в компании, а обязуется оплачивать услуги связи и оборудование — наземные станции будут оснащены антеннами нового типа, разработанными специалистами Apple.

Анонсированные в этом году iPhone 14 позволяют отправлять сообщения экстренным службам, даже вне зоны покрытия сотовой сети — смартфоны смогут подключаться к спутникам Globalstar на низкой околоземной орбите. Функция стала доступна сегодня вместе с обновлением iOS 16.1.1. На данный момент она работает только в США и Канаде.

Планируется, что эта услуга будет бесплатной в течение двух лет, но Apple оставила открытой возможность взимать за неё плату после указанного срока.

"Экстренная служба SOS через спутник — прекрасный пример того, как американская изобретательность и технологии могут спасать жизни. Мы гордимся тем, что эта услуга предоставляется ведущими компаниями США, и что наши пользователи могут исследовать автономные районы, зная, что они все еще находятся в пределах досягаемости экстренных служб, если в этом будет необходимость", - говорится в пресс-релизе компании.

В наземных станциях Globalstar теперь используются новые мощные антенны, разработанные и изготовленные специально для Apple компанией Cobham Satcom. Для повышения надежности и покрытия эти новые антенны были установлены на всех наземных станциях Globalstar по всему миру, в том числе на новых наземных станциях в Неваде и на Гавайях, а также на существующих объектах в Техасе, Аляске, Флориде и Пуэрто-Рико. Несколько антенн на каждой наземной станции связываются со спутниками и передают информацию, предоставленную пользователем, чтобы он мог получить необходимую помощь.