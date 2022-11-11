Рыночная стоимость Apple в четверг, 10 ноября, выросла на $190,9 млрд и достигла $2,34 трлн. Это стало самым значительным приростом капитализации американской компании в истории фондового рынка, пишет Bloomberg.

Cтоль стремительному повышению стоимости акционерного капитала компании, на 8,9% за один день, способствовали позитивные новости о том, что потребительская инфляция в США снизилась в октябре и ожидания участников рынка касательно замедления темпов повышения процентной ставки ФРС США.

Теперь Apple принадлежат четыре рекорда по дневному приросту рыночной стоимости. Скачок в четверг превзошел февральское увеличение капитализации Amazon на $190,8 млрд, отмечает агентство.

При этом акции компании в ходе текущих торгов не достигли пика — по сравнению с началом года их стоимость остается сниженной примерно на 20 процентов, когда их цена поднималась выше $182.