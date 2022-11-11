В последние недели компания Foxconn столкнулась с усилением коронавирусных ограничений в китайском Чжэнчжоу, где у компании находится крупнейшее предприятие по выпуску iPhone. В попытке диверсифицировать производство продукции Apple Foxconn наращивает мощности в Индии.

По данным агентства Reuters, получившего информацию от правительственных чиновников, Foxconn в настоящее время планирует увеличить численность персонала на своем заводе в штате Тамилнад на юге Индии до 70.000 человек, добавив еще 53.000 рабочих в течение следующих двух лет.

Хотя размер завода в Индии ничтожно мал по сравнению с заводом Foxconn в Чжэнчжоу, на котором работают 200.000 человек, он занимает центральное место в планах Apple по переносу производства из Китая.

По словам источника Reuters в правительстве, Foxconn поделилась с руководством штата Тамилнад планами по ускорению найма персонала на своём заводе в Сриперумбудуре в связи со сбоями в работе предприятия в Китае из-за локдауна. В частности, обсуждались вопросы обеспечения жильём новых работников компании.

В настоящий момент три поставщика американской корпорации собирают iPhone в Индии — Wistron, Foxconn и Pegatron. Последняя компания приступила к выпуску iPhone 14 в начале ноября.