Спустя четыре года после поглощения Apple стартапа Laserlike его основатели уволились, чтобы вернуться на работу в Google — до создания собственной компании Ананд Шукла, Шринивасан Венкатачари и Стивен Бейкер были сотрудниками поискового гиганта, сообщает издание The Information.

Компания Laserlike, которая занималась разработкой искусственного интеллекта для отслеживания новостей, была создана в 2015 году. Она выпустила приложение для смартфонов под Android и iOS. В 2018 году стартап был поглощён Apple для разработки поисковика.

Соучредитель Laserlike Шринивасан Венкатачари взял на себя роль старшего директора группы разработки поисковика Apple, которая включала как минимум 200 сотрудников. Эта команда отвечает за разработку функций для Spotlight и Siri Suggestions, а также самого голосового помощника Siri.

Во время своего пребывания в Apple Венкатачари подчинялся вице-президенту Apple по машинному обучению и искусственному интеллекту Джону Джаннандреа, который также является бывшим руководителем Google и проработал над поисковиком компании восемь лет. Венкатачари расширил штат своей команды и нанял несколько сотрудников Google Search.

Теперь же Венкатачари вернулся в Google, чтобы занять пост вице-президента по инженерным вопросам — теперь он подчиняется Джеймсу Маньике, старшему вице-президенту по технологиям и общественным вопросам. Бейкер и Шукла теперь также работают в команде Маньики, но не уточняется, покинули они Apple одновременно или по отдельности. Источник издания также утверждает, что Apple запустит собственную поисковую службу через четыре года.

Слухи о том, что Apple планирует создать собственную поисковую систему, усилились после запуска iOS 14 в 2020 году. Сообщалось, что тогда предложения Siri проверялись через службу Apple Spotlight Search, а не передавались в Google.