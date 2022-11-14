В преддверии скорого выхода первой гарнитуры смешанной реальности Apple журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл некоторые интересные подробности о новом устройстве компании.

По словам Гурмана, Apple закончила разработку первой версии операционной системы для грядущей VR-гарнитуры. Операционная система носит кодовое название Oak. Релизная версия программной платформы будет готова в следующем году.

О том, каким функционалом наполнят новый продукт, можно судить по вакансиям, опубликованным Apple. Так, Apple ищет инженеров для создания видеосервиса, контент внутри которого можно будет смотреть прямо в виртуальной реальности. Кроме того, компании требуется специалист для «создания 3D-мира», что намекает на скорое появление новой метавселенной.

Между тем, как указывает Bloomberg, Apple вряд ли будет использовать именно этот термин. Ранее вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак заявил о том, что «метавселенная» — это слово, которое я никогда не буду употреблять».

Компания недавно даже пригласила на работу ранее уволившегося Дейва Скотта, который в прежнем статусе курировал разработку технологий автопилота для транспорта, а теперь сможет сосредоточиться на изучении перспектив применения устройств дополненной реальности Apple в медицинской сфере, поскольку успел поработать в должности главы Hyperfine — разработчика мобильных аппаратов МРТ.

Ожидается, что Apple представит гарнитуру виртуальной реальности в 2023 году. На первом этапе устройство будет дорогостоящим и, скорее всего, нацеленным на разработчиков и профессионалов.