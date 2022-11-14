На «Авито» выросло число объявлений от частных лиц и компаний об оказании услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что частные лица осуществляют эти действия с помощью специальной программы и доступа в iTunes. По данным издания, речь идет о десятках продавцов.

По словам одного из пользователей «Авито», предоставляющего услугу по установке удалённых из App Store приложений, её стоимость среднем составляет 500 руб. Другой пользователь «Авито», предлагающий услугу установки удаленных приложений на iPhone, сообщил, что для этого достаточно иметь приложение для удаленного доступа AnyDesk и утилиту Apple iMazing для установки приложений на телефон.

Если у клиента раньше было установлено это приложение и оно есть в библиотеке iTunes, дополнительных манипуляций не требуется. Если не установлено, специалист заходит в свою учётную запись iTunes и оттуда переносит приложение на устройство клиента.

При этом число предложений по установке удалённых из App Store приложений гораздо больше, чем для удалённых из Google Play, поскольку для установки Android-приложения достаточно скачать APK-файл с сайта банка.