Российские магазины электроники начали отказываться от выделенных бренд-зон Apple. Их уже нет в сети «М.Видео-Эльдорадо». Витрины Apple заменяют прилавки товаров других производителей, в том числе из Китая или Турции.

Продавцы не видят смысла оставлять витрины Apple, поскольку компания приостановила поставки в Россию в марте и перестал платить за бренд-зоны, сказал сотрудник одного из ретейлеров электроники.

В одном из магазинов «М.Видео» витрину Apple заменила бренд-зона Xiaomi. В салонах «Мегафона» выделенные стойки Apple пока сохранились, но оператор запускает бренд-зоны китайских Realme и Tecno, отметил представитель компании.

Обычно бренд-зоны создают при поддержке производителя. Однако при отсутствии официальных поставок и инвестиций в рекламу и маркетинг продавцам незачем поддерживать такой формат.

Apple и его покупателям бренд-зоны в целом не нужны, так как покупатель, пришедший за iPhone, как правило, уже полностью о нем информирован, убежден руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но китайские бренды знают меньше, и они заинтересованы в продвижении, признании и большей известности, объяснил он.