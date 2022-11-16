На аукционе в Julien's Auctions в Калифорнии были проданы старые сандалии Стива Джобса. За этот лот удалось выручить рекордные $218,7 тыс. Эта сумма в четыре раза превысила прогноз оценщиков, который изначально установили планку в $60 тыс.

Согласно описанию лота, Джобс носил эту обувь в 1970-х и 1980-х годах. То есть именно в те годы, когда зарождалась Apple и в гараже в Лос-Альтос создавался её первый компьютер. Известно, что Джобсу настолько нравились сандалии Birkenstock, что он, по воспоминаниям дизайнера Марго Фрейзер, которая первой привезла из Германии эту обувь в США, хотел все про эту обувь разузнать. Джобса интересовало, кто придумал такую необычную форму, из чего они сделаны, технические вопросы их производства.

По словам оценщиков, обувь находится в хорошем состоянии, при этом на стельке остался отпечаток ноги предпринимателя. Сообщается, что однажды Джобс выкинул эти сандалии, но его домоправитель Марк Шефф достал их из мусорного ведра и сохранил.

По его словам, те немногие личные вещи, которые на момент смерти были у Джобса (а он был сторонником минимализма), собрали и раздали друзьям или отнесли в благотворительные магазины. А что-то взял себе на память персонал, обслуживавший его дом.

Прежде чем сандалии выставили на аукцион, их демонстрировали на различных выставках, в том числе в Salone del Mobile в итальянском Милане, штаб-квартире Birkenstock в Германии и первом магазине Birkenstock в США, расположенном в Сохо, Нью-Йорк.

В комплекте с обувью также продали NFT-фотографию ног основателя Apple.