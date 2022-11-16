Apple объявила, что функция связи с экстренными службами через спутник для моделей iPhone 14 заработала в США и Канаде с 15 ноября.

Теперь владельцы этих смартфонов могут отправить сигнал SOS, даже если они находятся вне зоны покрытия сотовой связи или Wi-Fi. Расшифровку такого сообщения также можно отправить заданным для такого случая контактам (до 10 контактов в iMessage).

Кроме того, поделиться с друзьями или родственниками данными о своем местоположении, если там нет обычных сетей связи, путешественник может даже если он не попал в чрезвычайную ситуацию. Это можно сделать через приложение «Найти меня» (Find My).

Демонстрационный режим Emergency SOS станет доступным после обновления iPhone 14 (всех четырёх моделей в линейке) до последней версии iOS.

Также Apple сообщила, что спутниковая связь заработает в декабре во Франции, Германии, Великобритании и Ирландии.