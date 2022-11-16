iPhone 14 Pro и 14 Pro Max стали первыми (и пока что единственными) смартфонами Apple с поддержкой технологии Always-On Display, отображающей информацию на заблокированном экране. Однако её работа вызвала немало нареканий, поэтому компания уже готовит обновление для iOS, исправляющее самые важные недочёты.

Недовольство владельцев iPhone в первую очередь вызвала «загромождённость» дисплея в режиме ожидания: на заблокированном iPhone отображаются не только виджеты, но и обои (с эффектом умного затемнения).

В третьей бете iOS 16.2 для разработчиков Apple добавила настройки Always-On Display. Теперь владельцы последних флагманов могут отключить отображение затемнённых обоев и уведомлений в режиме всегда включённого дисплея (Always-On Display). Переключатели доступны в разделе «Настройки» → «Экран и яркость» → «Всегда включено».

После отключения обоев и функций уведомлений дисплей iPhone 14 Pro будет таким же, как и у большинства телефонов на Android с этой функцией. Экран будет чёрным, при этом на нём будут только время, дата, погода и выбранные виджеты.

Ещё одно нововведение коснулось потокового сервиса Apple Music — в интерфейсе появились новые клавиши воспроизведения и перемешивания, которые адаптируются по цвету к обложке альбома на экране блокировки.

Дата релиза стабильной версии iOS 16.2 пока неизвестна, но обновление, вероятно, выйдет до конца года.