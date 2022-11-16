Apple хочет отказаться от чипов из азиатских стран и начать закупку компонентов для своих гаджетов на заводе в американском штате Аризона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Тим Кук сообщил об этом во время внутренней встречи с инженерами и сотрудниками розничной торговли в Германии. Он добавил, что Apple может также расширить поставки чипов с заводов в Европе.

На данный момент чипы, которыми оснащаются MacBook и процессоры современных iPhone в основном производятся тайваньской TSMC. Большинство её заводов расположены на Тайване.

В настоящее время в Аризоне строится новый завод. Ожидается, что он заработает к 2024 году и станет основным поставщиком для компании. Первое время предприятие сможет ежемесячно изготавливать до 20 тыс. чипов по 5-нанометровому техпроцессу.

Не исключено, что продукция пойдет на закрытие второстепенных потребностей Apple. При этом Apple уже использует 4-нм продукцию и готовится перейти на 3-нм. Передовые чипы компании, судя по всему, как и раньше будут выпускаться на заводах за пределами США. По крайней мере, в ближайшие годы.

По данным Bloomberg, завод в Аризоне будет управляться тайваньской компанией TSMC, которая является эксклюзивным партнером Apple по производству микросхем. TSMC, по некоторым данным, намеревается построить в Аризоне второе предприятие, которое будет заниматься контрактным выпуском 3-нм компонентов, но оно точно не будет готово к приёму заказов Apple в 2024 году.