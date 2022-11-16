Apple представила первую магнитную зарядку MagSafe ещё в 2020 году вместе с релизом iPhone 12. Однако значимого развития серия аксессуаров так и не получила. На этот раз в сети появились фотографии прототипа беспроводного зарядного устройства, которое так и осталось на стадии разработки.

По словам коллекционера, который известен в Twitter под ником TheBlueMister, невышедший аксессуар носит название Apple Magic Charger. По крайней мере, именно так подставка идентифицируется при подключении к Mac.

Внешне устройство напоминает складное зеркальце, а его конструкция включает в себя алюминиевое основание и центральную круглую часть, уровень наклона которой можно регулировать, установив её, например, почти вертикально. Однако в таком виде поставить смартфон на зарядку удастся только в горизонтальной ориентации.

Устройство имеет встроенный кабель USB-C, что тоже не совсем удобно, поскольку заменить его очень сложно. TheBlueMister досталась версия с отрезанным кабелем, и ему пришлось самостоятельно приделывать новый провод.

TheBlueMister утверждает, что Apple отказалась от релиза аксессуара из-за эргономических ограничений. Как было отмечено выше, iPhone к Magic Charger крепится только в горизонтальной ориентации и аксессуару не хватает универсальности.