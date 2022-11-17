По словам известного аналитика Мин-Чи Куо, все четыре смартфона iPhone 15, которые запланированы на следующий год, будут оснащены разъёмом USB-C вместо Lightning. Однако в зависимости от модели скорость порта будет отличаться.

В серии твитов аналитик со ссылкой на источник из цепочки поставок сообщил, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus сохранят скорость обмена данными на уровне интерфейса USB 2.0, в старшие Pro и Pro Max будут поддерживать стандарты USB 3.2 (20 Гбит/с) и Thunderbolt 3 (40 Гбит/с) соответственно.

Вероятность того, что разные версии iPhone 15 получат разные интерфейсы, достаточно велика, поскольку для Apple этот шаг вполне логичен. Производитель не первый год комплектует флагманские Pro-модели более современными и производительными аппаратными решениями.

Что касается разъема USB-C, то Apple анонсировала переход на новый единый стандарт после принятия закона ЕС, согласно которому к осени 2024 года все смартфоны, реализуемые на территории Союза, должны быть оснащены универсальным портом для проводной зарядки. Данное правило также применят к другим электронным устройствам, в том числе планшетам, цифровым камерам, наушникам и портативным приставкам.