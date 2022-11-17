Специалисты DxOMark протестировали камеру iPhone 14, и она показала очень достойный результат на фоне предшественника. Так, если iPhone 13 в сводном рейтинге DxOMark находится на 31-й позиции, то iPhone 14 должен занять 16-е место (общий рейтинг пока не обновлён с учётом результатов iPhone 14).

В состав тыльной камеры iPhone 14 входят основной 12-мегапиксельный датчик (f/1.5) с функцией оптической стабилизации изображения, и вспомогательный сверхширокоугольный с тем же разрешением (апертура f/2.4).

По результатам тестирования камеры iPhone 14 эксперты высоко оценили экспозицию и передачу цветов на снимках, быструю и точную автофокусировку, а также реалистичный эффект боке в портретном режиме. К тому же, к положительным сторонам смартфона отнесли хорошую экспозицию при записи видео, широкий динамический диапазон и эффективную стабилизацию даже при интенсивных движениях.

При этом специалисты портала остались недовольны отсутствием макрорежима, качеством снимков при слабом освещении, а также выделению деталей в сценах с сильной подсветкой. Кроме того, в ходе эксперимента эксперты DxOMark заметили на фото с iPhone 14 артефакты, блики и шум от движущихся предметов на видео при слабом освещении.

В сравнении с моделями Pro обычный iPhone 14 гораздо хуже справляется с зумом, но это и так понятно — в телефоне отсутствует соответствующий модуль. Но в целом в тестах камеры iPhone 14 выступил достойно.