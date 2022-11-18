Представители нескольких индийских министерств и ведомств в Индии провели встречу, на которой приняли принципиальное решение выбрать разъём USB Type-C в качестве стандарта для умных мобильных устройств.

В пресс-релизе Министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения говорится о том, что в стране уже состоялась первая встреча по этому вопросу, на которой присутствовали представители частных компаний и регуляторов страны. В результате был достигнут «широкий консенсус» касаемо разъема USB-C в электронных устройствах.

На встрече присутствовали заинтересованные стороны, в том числе Samsung, Apple, а также производители компьютеров HP, Dell и Lenovo. Источник сообщил, что Apple не возражает против перехода на USB-C.

Кроме сокращения большого количества электронных отходов рассматривался и вариант снижения финансовой нагрузки на потребителей, которым сейчас приходится пользоваться несколькими кабелями для зарядки гаджетов от разных производителей.

Правительство Индии решило воспользоваться опытом законодателей Евросоюза, которые в начале лета 2022 года приняли решение о едином разъёме для смартфонов. С осени 2024 года USB-C станет обязательным для устройств, реализующихся в Европе, включая гаджеты Apple. Пока нет точных сроков, когда Индия сделает использование USB-C обязательным для производителей мобильных устройств. По словам источника, это может произойти после того, как аналогичные изменения вступят в силу в Европе.