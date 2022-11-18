В конце октября Apple начала публичное тестирование обновленного дизайна веб-версии iCloud. Опробовать новый интерфейс пользователи могли по адресу beta.icloud.com. Сегодня компания завершила тестирование и внедрила все изменения в основную версию сервиса.

В новом дизайне представлены похожие на виджеты блоки, называемые «Плитки». Они же применяются на домашнем экране iPad или iPhone. В левом верхнем углу находится блок с пользовательским именем и аватаром, при нажатии открывающий настройки профиля Apple ID.

По умолчанию на странице представлены блоки с последней информацией из «Почты», «Фото», Drive и «Заметок», плюс папка со всеми доступными приложениями Apple, включая офисные — Pages, Numbers, Keynote.

Пользователи могут настроить расположение плиток и выбрать отображаемые приложения. В нижней части страницы представлена информация о тарифе и использовании хранилища iCloud. Кроме того, сервис предлагает восстановить недавно удаленные файлы из iCloud Drive и других приложений.

Кроме заглавного экрана Apple также внесла некоторые изменения в настройки сервиса и обновила дизайн ряда приложений.