По мнению аналитиков Canalys, Apple снова удалось взять существующую технологию и сделать её действительно массовой. На этот раз речь идёт об ARM-процессорах в персональных компьютерах. Как ожидается, в скором времени каждый третий ПК будет оснащаться таким чипом.

По словам Стива Брейзера, президента и главного исполнительного директора исследовательской компании Canalys, к 2026 году архитектура ARM займет более половины доли рынка облачных серверов и 30% рынка ПК.

На протяжении нескольких лет Qualcomm пыталась делать ARM-процессоры для ноутбуков, но действительно массовым это явление стало благодаря Apple, которая в 2020 году начала переводить все свои компьютеры на ARM-чипы собственной разработки. На данный момент уже практически вся линейка Mac оснащается чипами Apple Silicon.

«Чипы ARM уже присутствуют на значительной части рынка — достаточно привести в пример все новые Apple Mac, которые теперь используют процессоры на базе ARM. У Apple удивительно высокая доля рынка ПК — 13,5%. Также ARM используются во многих недорогих хромбуках», - заявил Брейзер.

Таким образом, на данный момент доля ПК, основанных на ARM составляет не менее 15% всего рынка.

Популяризации компьютеров на базе ARM-чипов может послужить и на благо Qualcomm. По слухам, в 2024 году компания должна выпустить свой высокопроизводительный чип на базе новых ядер Oryon. Если у Qualcomm получится добиться желаемого, это может запустить на рынке ПК с Windows процессы, которые запустила Apple в своих Mac.