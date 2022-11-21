Компания VMware объявила о выпуске Fusion 13, последнего крупного обновления программного обеспечения для виртуализации. В нём реализована поддержка процессоров Apple Silicon (M1, M1 Max, M1 Pro и M2).

Теперь на компьютерах с этими чипами можно запускать ARM-версию Windows 11. Поддерживается только 64-битная ОС. Пользователи, которым необходимо запускать традиционные приложения Win32 и x64, могут сделать это с помощью встроенной эмуляции.

Программа также эмулирует графику, поэтому при должной настройке в виртуальной ОС можно будет использовать 4К-разрешение и выше. Кроме того, есть OpenGL 4.3 на виртуальных машинах Windows и Linux на Intel и на виртуальных машинах Linux на процессоре Apple.

Fusion 13 также включает виртуальное устройство TPM 2.0, которое можно добавить к любой виртуальной машине, сохраняя содержимое в зашифрованном разделе файлов и обеспечивая паритет аппаратных и функциональных возможностей TPM. Для поддержки этой функции Fusion 13 использует тип быстрого шифрования.

Компьютеры Mac с процессорами Intel предлагают полную поддержку Windows 11, в то время как на чипах Apple, по словам VMware, есть только первоначальный набор функций для Windows 11 на ARM.

Fusion 13 Player бесплатен для личного использования, а коммерческие лицензии на обе версии доступны с 30-процентной скидкой в честь старта продаж. Стоимость VMware Fusion 13 Player составляет $104,30, а VMware Fusion Pro – $139,30. Обновления с предыдущих версий также доступны по более низкой цене.