Аналитики компании Mysk (выпускает iOS-приложения Ctrl и Canvas) выяснили, что аналитическая система Apple собирает данные, которые позволяют идентифицировать конкретного пользователя.

В частности, речь идёт об идентификаторе под названием «dsId» («Идентификатор службы каталогов»). Он уникальный для каждой учётной записи iCloud и содержит связанную с ней информацию, включая имя, дату рождения, адрес электронной почты и прочие сведения о пользователе.

В том числе параметр dsId содержится в аналитических данных, собираемых App Store. Ранее эксперты Mysk выяснили, что магазин приложений регистрирует все действия пользователя, вплоть до перечня открываемых страниц.

На юридической странице Apple, посвященной аналитике устройств и конфиденциальности, компания сообщает, что никакая информация, собранная с устройства в аналитических целях, не может быть использована для идентификации конкретного пользователя, однако уникальность упомянутого идентификатора ставит это утверждение под сомнение.

В начале ноября Mysk заявила, что Apple собирает данные пользователей, несмотря на запрет в настройках конфиденциальности. По мнению аналитиков, приложения на iPhone продолжали отслеживать пользовательскую активность вне зависимости от того, была iPhone Analytics включена или выключена.