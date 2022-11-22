Microsoft SwiftKey — альтернативная клавиатура для iOS и Android. Компания купила приложение ещё в 2016 году, но в прошлом месяце удалила его из App Store. Сейчас клавиатура внезапно снова появилась в магазине Apple, и её можно свободно скачать. Причём, судя по всему, это всё ещё старая версия приложения, выпущенная 11 августа 2021 года.

«Благодаря отзывам пользователей SwiftKey для iOS снова опубликовано в App Store», — прокомментировали возвращение приложения в Microsoft. Вице-президент компании Вишну Нат добавил, что пользователям стоит ждать новых функций.

Вместе с тем из Google Play клавиатура не исчезала: приложение продолжает получать обновления.

Клавиатура SwiftKey изначально обрела популярность на Android благодаря различным новшествам и технологиям, которые только спустя какое-то время появлялись у конкурентов. С выходом iOS 8 в 2014 году, позволившей устанавливать сторонние клавиатуры, SwiftKey дебютировала в магазине App Store, а через пару лет приложение приобрела Microsoft.