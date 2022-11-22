На выставке в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе посетители заметили демонстрационную Tesla Model S Long Range с невыпущенной версией ПО, где в числе прочего была установлена Apple Music.

На фотографии, сделанной и опубликованной в Твиттере Аароном Кэшем, видно, что иконка Apple Music является частью основного интерфейса. На втором снимке изображен QR-код, при сканировании которого пользователи попадают на сайт activate.apple.com, используемый для привязки аккаунта Apple Music к определённым устройствам.

Долгое время владельцам Tesla из музыкальных стриминговых сервисов был доступен только Spotify, но в 2020 году компания анонсировала поддержку Apple Music, Tidal и Amazon Music. В этом же году один из пользователей обнаружил упоминание поддержки Apple Music в прошивке программного обеспечения Tesla, но спустя несколько месяцев компания убрала его, так и не добавив поддержку сервиса Apple.

Специалисты считают, что Tesla может объявить о поддержке Apple Music в день ежегодного выпуска праздничного обновления, который должен состояться в декабре 2022 года.