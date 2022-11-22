Пользователи клиента iCloud для Windows начали жаловаться на проблемы с сервисом iCloud. По словам «пострадавших», сервис не только «убивает» снятые на смартфон видеоролики, но и периодически подменяет их чужими записями. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на комментарии посетителей своего сайта.

Так, при добавлении видео с iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro видео становятся чёрными, и их невозможно просмотреть. А иногда между кадрами могут появляться случайные чужие фотографии.

Так, пользователь sleeping_ghost сообщает, что вместо своих материалов видел в iCloud кадры записи игры неизвестной футбольной команды и чужие фотографии. По его мнению, эти вставки добавляются из других аккаунтов iCloud. Остальные пользователи тоже сообщают, что в их роликах мелькают незнакомые люди, дети и другие «домашние» кадры. Однако пока нельзя сказать точно, откуда берутся эти случайные материалы.

Удаление приложения в Windows проблемы не решает — она, вероятно, возникает на стороне сервера. Сбой проявляется на машинах под управлением Windows 10 и 11 и может касаться устройств с особыми настройками HDR и HEVC. Некоторые пользователи сообщают, что уже поставили Apple в известность о сбое, однако комментариев ни от Apple, ни от Microsoft пока не поступало.