Согласно последним известиям от основных поставщиков Apple, в линейке iPhone 15 действительно будет использоваться интерфейс USB-C, в связи с чем многие поставщики, производившие кабели с разъёмом Lightning, сворачивают производство подобных аксессуаров.

Как сообщает Mydrivers со ссылкой на источники в цепочке поставок, в общей сложности 80 процентов поставщиков сертифицированных MFi-кабелей для передачи данных и зарядки Lightning прекратили свою деятельность, а некоторые переходят на производство новых кабелей с разъемами USB-C.

Несмотря на подобные изменения, на рынке останутся Lightning аксессуары. Источники заявляют, что сейчас свои производства перепрофилируют в первую очередь крупные компании, которые выпускали кабели по стандарту MFi.

Ожидается, что все смартфоны серии iPhone 15 получат разъёмы USB-C, как того требуют новые правила Евросоюза. По информации аналитика Минг-Чи Куо, скорость проводной передачи новых смартфонов существенно увеличится. Однако только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут оснащены высокоскоростным разъёмом, в то время как в iPhone 15 и iPhone 15 Plus будет USB-C со скоростью проводной передачи как у Lightning (USB 2.0).